O Carnaval Alegria Tropical reuniu centenas de foliões, numa realização do Fundo Social de Solidariedade de Pedreira e do Lar dos Velhos Flamínio Maurício, na noite do sábado, 25, no Canoa Eventos. A animação foi da Banda Folia, composta pelos músicos da Corporação Santana e com a participação especial da bateria Guerreiros da Tribo.

O público cantou e dançou ao som das tradicionais marchinhas, entre elas, Mamãe Eu Quero, Máscara Negra, As Pastorinhas, Pierrot Apaixonado e Chiquita Bacana. A presidente do Fundo Social de Solidariedade, Maria Luiza Maganha Bernardes destacou que foi a 10ª edição do baile e manteve a tradição de acontecer sempre no sábado de Carnaval, promovendo uma volta no tempo, fazendo os foliões viajarem aos bons tempos das marchinhas.

“Em nome de toda a equipe do Fundo Social quero agradecer ao público que esgotou os ingressos e fez desta edição da festa mais um grande sucesso, e também quero destacar a dedicação de nossos voluntários”, enfatizou. O prefeito Hamilton Bernardes Junior ressaltou que o Baile do Fundo Social em parceria com o Lar dos Velhos, busca resgatar a folia dos antigos bailes de Carnaval, onde as marchinhas ditavam o ritmo. “Uma festa voltada para a família, animando e envolvendo a todos, que ainda ajudaram as entidades”, destacou.

O Carnaval Alegria Tropical ainda premiou com troféus as seguintes categorias: fantasia mais originais: Junior Pirata (masculino) e Talita Cigana (feminina); casal mais animado, Léla e Rosinha; bloco mais animado: Malandragem Brasileira (1º lugar), Galera (2º) e Rancho dos Amigos (3º); além de folião mais animado com Barrosinho e foliona mais animada, Angela Lima.

CARNAROCK

Já o Clube Recreativo Vale Verde sediou no domingo, 26 de fevereiro, mais uma edição do CARNAROCK. Entre os shows, destaques para as bandas Soil System of a Dow Cover, Sgnata Classic Rock, SP-95, Sliron Fron Maiden Tribute, Progressão Classic Rock Nacional, Tarantinos Trio e Neestrust Trash Metal. Parte da renda obtida com a venda dos ingressos foi repassada para o Lar dos Velhos Flamínio Maurício.