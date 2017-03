O Canartur 2017 superou a expectativa e recebeu mais de 96 mil foliões. Com a crise, os organizadores tiveram que trabalhar com o orçamento de 140 mil, 30% a menos que o ano passado, mas isso não atrapalhou na realização do evento. Foram registradas no ano passado 170 ocorrências. De acordo com o secretário de segurança, Júlio Barros, o número de ocorrências diminuíram consideravelmente. Ele ressalta ainda que esse foi o primeiro ano que não houve necessidade de intervenção direta da polícia com bombas de gás lacrimogêneo. Os cães também auxiliaram para que não entrassem nenhum tipo de droga no evento.

Outro diferencial ficou por conta da colocação das pulseiras de identificação nas crianças. “Tornar o evento mais cultural e familiar era um dos nossos objetivos”, lembra o secretário de Cultura, Edésio Lopes.

Já segundo o coordenador do Departamento de Fiscalização e Postura, Leandro Claer de Souza, o fechamento do carnaval trouxe maior efetividade na apreensão de garrafas. “Isso ajudou não termos registros de brigas e acidentes com vidro, além de ter deixado a cidade mais limpa. Não permitir a entrada de garrafas de vidro e revistar a população foram medidas que fizeram o melhor carnaval de rua gratuito do interior de São Paulo num dos mais seguros”, enalteceu.