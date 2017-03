A 18ª Caminhada Ecológica Amigos do Salvador será na Sexta-Feira Santa, dia 14 de abril, num percurso de cerca de 23 quilômetros por estradas rurais, entre a Matriz de Santa Maria de Jaguariúna e o Morro do Cristo, em Pedreira. De acordo com a organizadora Sueli de Souza Barbosa, a expectativa é reunir de 1.300 a 1.500 participantes. A participação é livre, sem qualquer cobrança de taxa ou inscrição antecipada. A concentração terá início às 4h, em frente à Matriz e a saída será às 5h. “Queremos repetir o sucesso dos anos anteriores e aconselhamos que quem for participar vá se preparando, ou seja, praticando desde já uma caminhada leve, de pelo menos 30/40 minutos por dia”, aconselha a organizadora Sueli de Souza Barbosa.

Nesta edição 2017, o evento terá uma camiseta confeccionada pela Marilu Confecções, que será vendida para angariar fundos para custear a parte de estrutura da caminhada. O interessado pode ligar para o telefone 3837-3465. A Prefeitura de Jaguariúna, conforme Sueli, apoia a realização da Caminhada por meio da Guarda Municipal e do Departamento de Trânsito e Transportes, que cuidam da segurança e da orientação dos participantes durante o trajeto.