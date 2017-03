A banda Freddy Groovers, cortou as ruas históricas de sua terra natal, no domingo, 26, no Carnaval de Amparo, com o bloco carnavalesco ‘Groove na Cabeça’. O desfile foi acompanhado por centenas de foliões. Durante os preparativos para este evento, foram diversos detalhes pensados pela banda para brindar o público, e assim, durante o trajeto do desfile, todas as expectativas foram superadas.

“Só tenho uma palavra para descrever o segundo ano do nosso bloco: sensacional! Muita diversão e alegria regados a boa música. O público foi o grande diferencial; cantando, vibrando e nos mandando muita energia boa! Desde as crianças até os mais vividos, foi lindo demais”, comenta o vocalista da Freddy Groovers, Raulzito.

Por tratar-se do segundo ano de bloco, a crescente de seguidores para este evento foi notável, e segundo o vocalista, a intenção é de que vire tradição. “Vamos fazer com que esse bloco vire tradição em nossa cidade e que a cada ano novos foliões possam nos acompanhar”. Passado o carnaval, o mês de março promete mais apresentações dos ‘Groovers’ pelo estado de São Paulo. Toda a agenda e novidades podem ser conferidas na página oficial: fb.com/freddygrooversoficial.