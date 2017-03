Na tarde do último dia 02, o Prefeito de Jaguariúna, Gustavo Reis, encontrou com o Governador do Estado, Geraldo Alckmin em evento local, onde neste, selou novo compromisso para a cidade de Jaguariúna: a construção de um novo terminal rodoviário.

Em suas redes sociais, Gustavo disse: “Trata-se de uma importante obra há muito tempo esperada e cujo objetivo é oferecer mais comodidade e segurança aos usuários do transporte municipal e intermunicipal”.

No vídeo, o Governador solicitou o envio do projeto para sua apreciação e aprovação e firmou que irá se empenhar bastante para tirar esse importante projeto do papel e torná-lo realidade.

Confira no link, o vídeo e a publicação completa de Reis sobre o assunto e todas as suas declarações: https://goo.gl/bzl5ag