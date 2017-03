A Teatro GT traz para o interior do Estado de São Paulo, Matheus Ceará, sucesso da “A Praça É Nossa” em seu novo espetáculo. 05 de março (domingo), às 19h, no Teatro Municipal Dona Zenaide em Jaguariúna.

Em “A Inocência está Perdida”, Matheus Ceará volta às suas origens, revelando uma realidade muito diferente dos dias de hoje. O humorista relembra as histórias de sua infância, incluindo os causos de seus avós, Seu Antenor e Dona Leonora, e as experiências vividas com a sua esposa, Maria Caranguejo, e seus filhos, Waldisney e Disneylandia.

Além das surpreendentes lembranças, que prometem muitas gargalhadas, Matheus Ceará apresentará o novo “Quadro da Máscara”, que contará com a participação da plateia.

SERVIÇO

Data: 05 de março de 2017 – domingo

Horário: Domingo às 19h

Local: Teatro Municipal Dona Zenaide

Endereços: Rua Alfredo Bueno, 151 Centro – Jaguariúna Informações: (19) 3867-2404 – www.teatrogt.com.br

Valores

Inteira: R$ 60,00

Meia-Entrada: R$ 30,00

Bônus: R$ 30,00

Vendas:

Bilheteria do Teatro: Quarta a Sábado das 16h às 19h. Sábado e domingo com espetáculo funciona até horário do espetáculo.

O Bortolettão – R Cândido Bueno, 545 – Fone: 3867-3014 (Segunda a sábado das 08h às 18h). Site: www.bilheteriarapida.com/teatrogt

Call Center: 0800-735 0550