Durante a última semana, a unidade do Detransp (Departamento de Trânsito SP) da cidade e de Jaguariúna, através de seu diretor Josino, deu andamento ao plano de governo do prefeito Gustavo Reis, desta vez com palestras de educação de trânsito na empresa Jaguar Plásticos.

O principal objetivo das palestras é a redução dos acidentes de trânsito tanto com vítimas em casos leves, até graves e fatais.

Durante o cronograma da última semana, além das autoridades do Detransp, também estiveram presentes outras personalidades locais, como o Tenente Marcos Cézar, vereador Silva, entre outras. Além de empresas, o projeto também irá levar este conhecimento às escolas municipais, estaduais e particulares da cidade, e segundo Josino, em um futuro próximo torna-las obrigatórias em toda rede de ensino.