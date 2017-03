Atendendo chamado de ‘perturbação do sossego’, no último domingo, 26 a força policial de Jaguariúna – GM´s (Guardas Municipais) e PM´s (Policiais Militares), se dirigiam ao local da denúncia, no bairro de Guedes em Jaguariúna, que ao se dirigirem, foram informados, em outra denúncia, que além da perturbação, estavam sendo comercializadas e consumidas drogas ilícitas.

Ao chegarem nas vias de fato, se depararam com uma ‘festa rave’, porém a locatária do imóvel e realizadora do evento exibiu contrato de locação e informou aos policiais de que o evento se tratava de uma festa particular para comemorar o aniversário de algumas pessoas e também o carnaval.

Porém, ao realizarem revistas minuciosas nos locais que ali se encontravam, foram encontradas diversas ilegalidades, dentre elas: substâncias aparentemente maconha, ecstasy, LSD, diversas bebidas alcoólicas e menores de idade.

A polícia formalmente apreendeu todas as bebidas e substâncias encontradas, o conselho tutelar fora acionado para contatar os pais dos menores no local, que foram entregues aos mesmos e também um veículo com licenciamento vencido, foi guinchado e levado ao pátio devido a este débito.

Após averiguação da autoridade policial de plantão, as bebidas foram liberadas ao proprietário.

Fotos: GM de Jaguariúna