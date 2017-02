Na noite do último dia 17 (sexta-feira) foi realizada uma operação conjunta entre as forças que atuam na segurança pública de Jaguariúna, reunindo efetivos das polícias Civil (PC) e Militar (PM), Guarda Municipal (GM), Conselho Tutelar e departamento de Fiscalização da Prefeitura. Conforme o plano traçado numa reunião de preparação, foi realizada uma ‘operação saturação’ contra o uso de drogas e bebidas alcoólicas por menores de idade, além da possível apreensão de armas de fogo.

De acordo com o comando da GM jaguariunense, os policiais estiveram em locais de grande concentração de público, como a Galeria Ramos, Praça Mogi Mirim, Centro Cultural, e nos bairros Colina do Castelo, Jardim Planalto, entre outros. Nesses locais, conforme relatos levados aos participantes da operação que definiu a operação conjunta, havia suspeita de atividades ilegais com o envolvimento de menores de idade.

Não foi apresentado ainda um balanço com os resultados dessa operação, mas conforme o comando da Guarda Civil Municipal de Jaguariúna novas operações serão realizadas rotineiramente na cidade. O objetivo é coibir a violência, agindo preventivamente pela manutenção da paz e da ordem na cidade.