Nada de marchinha e samba-enredo. O feriado de carnaval no Bier Trunk Pub Bar F & F, em Holambra, terá muito MPB, pop rock, blues, rock e clássicos nacionais e internacionais. A música ao vivo com os melhores intérpretes da região vai acontecer todos os dias, exceto terça-feira, quando a casa abre das 11h30 às 19h.

A programação musical começa nesta sexta-feira (24), a partir das 19h30, com a banda Diz No More, da cidade de Amparo SP fundada em 2001. Formada por cinco músicos, apresenta repertório de word music e muito pop rock atual e retrô.

No sábado (25) o Bier Trunk abre a partir das 11h30 e terá música ao vivo às 19h30 com Luis Fonseca (Junior) Rock, Ballads & Country.

O bar abre novamente no domingo (26) às 11h30 e tem a apresentação musical de Ezequiel Braga a partir das 19h30. Ezequiel é músico desde 1989 com influência da música brasileira, blues, rock n’ roll, jazz e música erudita.

O jaguariunense Raoni Fraga será responsável pela música ao vivo da segunda-feira (27). O cantor se apresenta a partir das 19h30, porém o bar estará aberto desde as 11h30. Raoni tem um repertório mais voltado para os clássicos do rock nacional e internacional, fazendo uma viagem no tempo que vai desde os anos 50 até a atualidade