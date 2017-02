O Bloco Siricutico da Onça, que se prepara para realizar dois desfiles durante o Carnaval de Jaguariúna, nos dias 26 e 28 de fevereiro (domingo e terça de carnaval), vem realizando ensaios abertos no bairro Nova Jaguariúna e já fez um “esquenta” no Bar dos Lagos. Tudo para fazer bonito na maior festa popular do país. Nas duas ocasiões, segundo Elisa Monteiro, integrante do grupo, a repercussão foi muito positiva.

“Nosso objetivo foi mostrar às pessoas que passavam por ali o repertório e a energia do bloco. Além disso, novos integrantes chegaram e a animação é grande para ganhar as ruas”, diz Elisa, que reforçou o convite à população: “O Siricutico da Onça convida a população de Jaguariúna a participar nos dois dias de desfile, pois é só acompanhar o bloco. Vista sua fantasia ou aquela roupa confortável e venha curtir com a gente!”, diz a foliã e atriz.

Nos dois dias, a concentração do bloco será a partir das 16h, na Praça Umbelina Bueno, local também conhecido como Praça da Matriz Centenária. O bloco fará um esquenta no local e sairá em cortejo às 17h, percorrendo as ruas do centro e retornará à Praça Mogi Mirim. O desfile que o Siricutico da Onça organiza é uma iniciativa do Grupo Já de Teatro, Banda Batuscada e de músicos de Jaguariúna que também se dispuseram a compor o bloco.