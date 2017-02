Uma das atrações será a participação da Freddy Groovers com o bloco ‘Groove na Cabeça’, no dia 26 de fevereiro, com o tema ‘Para Todas as Galáxias’. Os músicos decidiram abordar este tema como uma inclusão em uma época tão delicada de intolerância. Os ‘Groovers’ prometem também lançar moda para seu bloco, pois estão pedindo aos foliões que usem as tradicionais roupas floridas “a la” Freddy Groovers.

“Carnaval é alegre! É um momento em que tudo fica e deve ficar muito colorido, então pensando nisso, pedimos a todos os que forem participar conosco, que use uma peça de roupa florida. Pode ser desde uma camisa, camiseta, saia, vestido, lenço, bandana, enfim…vamos colorir e florir o percurso do nosso bloco”, descreve Manu. O ensaio aberto ao público do bloco será no dia 23, no Largo do Rosário, a partir das 22h, em Amparo.