Na tarde do último domingo (29), os Guardas Municipais foram acionados para ocorrência, às margens da linha do trem, no bairro Miguel Martini em Jaguariúna/SP, para atender à ocorrência de um corpo de homem idoso, de 90 anos encontrado naquela região, atropelado (como informado pelo solicitante) e decapitado, como constatado pelos policiais.

Ao chegarem no local, a ocorrência foi confirmada e a parte investigativa da Polícia Civil, perito e fotógrafo foram chamados para dar início à investigação.

A vítima fora vista pela última vez, por volta das 10h30 da mesma data, na portaria do condomínio onde residia, que supostamente saiu para visitar sua esposa enferma, onde segundo familiares sempre fazia este trajeto pela linha do trem para chegar em tal destino.

As 14h os GM´s foram acionados e segundo o solicitante dos policiais, cerca de 40 ou 50 minutos antes, a locomotiva havia passado pelo local e visivelmente, o homem teria sido, em tese, ao que tudo indica, decapitado pelo veículo ferroviário.

Todavia, as circunstâncias ainda serão esclarecidas. Requisitando por fim, exames laboratoriais no corpo, como: necroscópico e de dosagem alcoólica, pois o mesmo, segundo parentes, tinha o costume de consumir bebida alcoólica.

Fonte: Polícia Civil/Jaguariúna/SP