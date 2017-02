Gislaine Mathias

Jaguariúna

O Bloco Siricutico da Onça será atração do Carnaval de Jaguariúna e promete levar muita animação para os foliões da cidade e turistas, nos dias 26 e 28 de fevereiro, das 17h às 20h. Formado por atores do grupo Já de Teatro, integrantes da banda Batuscada e músicos convidados, o bloco sairá da Praça Umbelina Bueno e passará pelas ruas Alfredo Bueno, Júlia Bueno, Joaquim Bueno e Silvia Bueno, com destino a Praça Mogi Mirim.

A iniciativa terá o apoio da Secretaria de Turismo e Cultura, que cederá dois veículos e equipamentos de som, além de instrumentos de percussão da Fanfarra Municipal.

Ficou ainda definido com a Secretaria de Turismo e Cultura que o Departamento de Trânsito e Transportes (DETRANSP) será responsável pela interdição das ruas e da organização do trânsito enquanto a Guarda Civil Municipal cuidará da segurança.