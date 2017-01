A região central de Holambra, muito frequentada por abrigar os principais bares, cafés e restaurantes da cidade, passa a contar com mais um importante ponto gastronômico, o Bier Trunk Pub Bar F&F. A cervejaria, que vai funcionar à rua Campo de Pouso, 1125, a partir das 19h desta sexta (20 de janeiro), traz no variado cardápio as melhores marcas de cervejas e chope premium nacionais e internacionais 100% puro malte (Schornstein, Toca da Mangava, Eisenbahn, Mediterrânea, Erdinger, La Trappe, HB), além de comidas gourmet e pratos típicos com um toque de brasilidade.

Com capacidade para 300 pessoas, o local possui área externa coberta, deck, espaço kids, ambiente interno climatizado, fumoir e um empório, tudo cuidadosamente decorado e ambientando com música ao vivo às sextas, sábados e domingos sempre com rock, pop rock nacional e internacional, blues e MPB. O bar também funciona às terças, quartas, quintas e feriados.

“Estaremos num local mais aconchegante, melhor localizado, onde apresentaremos novidades gastronômicas em nosso já aclamado cardápio da cozinha nórdica com o toque brasileiro”, avisa Flávio Pacetta, que junto com o sócio Francisco Garcia, comanda o bar desde agosto de 2013 quando ainda funcionava em outro endereço e com o nome Krug (palavra que vem do alemão e significa caneca).

SERVIÇO

Bier Trunk Pub Bar F&F Holambra

Abre nesta sexta-feira, dia 20 de janeiro, a partir das 19h.

Funcionamento: Terça a sexta a partir das 16h30. Sábado, domingo e feriados a partir das 11h30.

Música ao vivo todas as sextas e sábados a partir das 18h e no almoço de domingo.

Rua Campo de Pouso, 1125 – Centro de Holambra/SP

Fone: (19) 3802 4550

biertrunk.holambra@gmail.com | www.facebook.com/biertrunk