Quem mora em Jaguariúna e ainda não possui o Ensino Fundamental completo, do 1º ao 9º ano, já pode planejar o retorno à sala de aula. A Prefeitura, por meio da Secretaria municipal de Educação, anunciou que estão abertas as matrículas gratuitas no Centro de Educação de Jovens e Adultos (CEJA), que funciona na Escola “Professora Yvone Poltronieri Santos”.

As inscrições devem ser feitas até dia 4 de fevereiro, das 14h às 19h, de segunda a sexta-feira. É necessário apresentar RG, Cartão Cidadão atualizado, comprovante de endereço, uma foto 3×4 (três por quatro), Histórico Escolar e Declaração de Trabalho. O endereço é Praça Benedito Bergamasco, sem número, bairro Nova Jaguariúna. Para obter mais informações sobre o programa Educação para Jovens e Adultos (EJA) os interessados devem ligar 3867-3399.