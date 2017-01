Após a surpresa de herdar a dívida milionária de aproximadamente R$70 milhões, o Prefeito de Jaguariúna, Gustavo Reis (PMDB), anunciou esta semana que a prefeitura elabora o decreto de calamidade financeira.

A nova gestão tem a expectativa de que o decreto já comece a valer no fim desta semana. Jaguariúna é o terceiro município da RMC (Região Metropolitana de Campinas) que toma esta atitude.

Em entrevista concedida à estação de rádio esta semana, Reis explica os fatores que levaram ao início de elaboração do decreto: “A situação é bastante crítica, tendo em vista o caixa deixado pelo antigo prefeito e as dívidas que foram geradas não são possíveis de cumprir – dívidas com saúde, educação, problemas com o transporte público, os programas como ProUni municipal”.

Gustavo já anunciou cortes de cargos comissionados, cortou metade das secretarias e garantiu a redução de custos, como: gastos de funcionários com celulares, viagens e refeições.