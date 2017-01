A 99ª Festa de São Sebastião terá início na terça-feira, 17, com a abertura do Tríduo Preparatório, a partir das 19h30, na Matriz de Santa Maria. Na quarta-feira, 18, e quinta-feira, 19, a programação continua com o Tríduo, às 19h30. Nesses três dias, os católicos vão se preparar para a festa com orações pedindo a proteção para a cidade, lavouras, contra as catástrofes e doenças, pela saúde dos rebanhos, pelo Brasil contra a corrupção política e pelo êxito da festa. Após as missas, haverá a Noite do Pastel, nos três dias de Tríduo.

Na sexta-feira, dia 20, data dedicada ao santo padroeiro da festa, São Sebastião, a programação começa às 19h30, com celebração da missa e animada quermesse. No sábado, 21, às 19h, missa e em seguida quermesse com show da Orquestra Municipal Violeiros do Jaguary e bingo beneficente.

No domingo, 22, a programação começa no período da manhã com missa às 9h30 e logo após benção de veículos e 9ª Romaria de Cavaleiros. Neste ano, a romaria trará a imagem de São Sebastião. Já às 11h, almoço e às 14h, leilão dos garrotes, às 19h celebração de missa e às 20h, apresentação da Banda Municipal Paulo de Moraes Penteado. A renda da festa deste ano será destinada para a manutenção da Paróquia de Santa Maria e conta com apoio da prefeitura.