Gislaine Mathias

Jaguariúna

Centenas de católicos de Jaguariúna comemoraram o Dia dos Santos Reis, na sexta-feira, 6, na igreja do Senhor Bom Jesus, no Capotuna. A procissão abriu a programação, com a participação de católicos interpretando os personagens bíblicos Maria e José e os três Reis Magos: Belchior, Baltazar e Gaspar. Vestidos com os figurinos da época, eles representaram momentos do nascimento de Jesus Cristo.

Após a procissão percorrer algumas ruas do bairro, o padre Carlos Roberto de Oliveira, da paróquia Beata Irmã Dulce celebrou uma missa e destacou a importância de manter essa tradição. “É importante que a comunidade se reúna para celebrarmos e vivermos esse momento de Eucaristia e fazermos memória do chamado da igreja, que é a manifestação do Senhor aos Reis Magos, e por este motivo essa comunidade há algum tempo vem mantendo a celebração do Dia de Reis. Desta maneira, nós criamos um momento especial de comunhão e unidade das pessoas que gostam de participar dessa solenidade”, enalteceu o padre.

Depois da missa, os católicos participaram do momento de compartilhar o alimento, pois cada um levou um prato de doce ou salgado para dividir com as pessoas. A católica Antonia Aparecida Jorge participa do Dia dos Santos Reis na comunidade do Capotuna desde o ano de 1989. “Eu acredito que é uma tradição antiga que precisa ser mantida. Eu gosto de ver a união do povo e a confraternização entre os católicos, pois no final da celebração existe a partilha dos alimentos”, analisou.

O Dia dos Santos Reis também é conhecido como Epifania do Senhor, que significa a manifestação divina, ou seja, quando ocorre a apresentação de Jesus Cristo ao mundo, através da chegada dos Reis Magos trazendo seus presentes.