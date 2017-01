Renan Feitosa

O prefeito de Jaguariúna, Gustavo Reis, foi empossado na tarde desta terça-feira (10) como como presidente da 82ª Junta do Serviço Militar do município. A cerimônia ocorreu na Prefeitura, sob o comando do 1º Tenente Geraldo Magela Vilela e da secretária da Junta Militar, Maria Donizete Nogueira Lins, contou com a presença de secretários e vereadores. Durante o evento, Reis leu o juramento e assinou o termo de posse.

“O Exército brasileiro cuida da nossa pátria. Em nosso primeiro mandato de 2009 tivemos a ajuda deles no combate à dengue com a ação para acabar com a água parada”, afirmou o prefeito em discurso.

Todos os jovens do sexo masculino que completam 18 anos em 2017 devem se dirigir à sede na rua Joaquim Bueno, 1334, com a Certidão de Nascimento original, Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), Carteira de Identidade (RG), comprovante de residência e duas fotos 3X4 até 30 de junho.

Após o juramento da bandeira, que ocorrerá no segundo semestre deste ano, o jovem recebe o Certificado de Reservista que possibilita a obtenção de passaporte; ingressar como funcionário do setor público ou privado e assinar contrato com o Governo Federal, Estadual ou Municipal.