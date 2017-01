A Secretaria de Turismo e Cultura de Jaguariúna divulgou esta semana as novidades para 2017 e ainda informou sobre a realização de um levantamento que visa apontar a situação que se encontram os equipamentos e os espaços públicos. A secretária de Turismo e Cultura Maria das Graças Hansen Albaran dos Santos assumiu o cargo pela segunda vez e disse que ficou satisfeita com o convite para assumir a secretaria. A expectativa é voltar com os projetos que contam com uma aceitação muito grande da população e oferecer novas propostas e novidades.

Confira matéria completa na edição deste sábado, 07