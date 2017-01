Ao assumir seu segundo mandato frente à Prefeitura de Jaguariúna, em cerimônia realizada no Teatro Municipal neste domingo, 1º de janeiro, o prefeito Gustavo Reis anunciou corte de metade das secretarias municipais e uma ampla e irrestrita auditoria para apurar a dívida das contas públicas municipais, estimada em R$ 80 milhões.

Uma das cidades com maior orçamento na Região Metropolitana de Campinas (RMC), Jaguariúna começa 2017 assustada com a dívida deixada pela administração passada e o comprometimento do funcionamento de serviços nas mais diferentes áreas municipais, entre elas saúde e serviços urbanos. Dessa forma, sete das 14 secretarias municipais da Prefeitura de Jaguariúna não tiveram os nomes de seus titulares anunciados na posse do novo prefeito.

