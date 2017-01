Renan Feitosa

Gustavo Reis anunciou os oito nomes que irão compor às Secretarias no mandato 2017/2020 no mesmo dia da posse, domingo (1º). Das 14 pastas existentes do antigo governo, apenas oito seguem no atual, cinco comandadas por mulheres. Segundo o prefeito, os critérios para a escolha dos nomes levaram em consideração a capacidade técnica e a relação profissional e pessoal dos profissionais com a cidade de Jaguariúna.

“Levamos em consideração a capacidade técnica de cada profissional e que tenham uma relação com a cidade, somado ao desejo e a vontade de fazer parte do projeto de melhorar a vida dos jaguariúnenses”, explicou Reis.

Confira matéria completa na edição de amanhã, 07