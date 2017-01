Como já era de se esperar, o Réveillon do Engenho 2017 foi um grande sucesso de público, na virada de 2016 para 2017, no Engenho Eventos em Amparo/SP. Ingressos esgotados, público recorde e muitas energias positivas para receber o novo ano foram as principais características de tal evento, porém, o ápice da festa, que coroou todas estas características, foi o show da Freddy Groovers com participação do músico Reginaldo 16 Toneladas, da banda “Funk Como Le Gusta”.

“Fechamos 2016 e começamos o ano de 2017 com tudo! Fazer o Réveillon do Engenho, que é praticamente a nossa casa, já é uma experiência maravilhosa; E ainda ter a presença do Reginaldo 16, integrante da banda – “Funk Como Le Gusta” neste show com a gente, foi indescritível! A galera na pista se divertiu tanto quanto a gente no palco”, descreve Giovani Loner, trombonista e arranjador da Freddy Groovers.

Esta foi a quarta edição festa do Engenho Eventos, e em todos os anos, o evento cresce mais e cada detalhe é pensado, renovado e melhorado, o que tornou esta festa, a mais tradicional, tanto para o Engenho, quanto para a região do interior paulista.

Para 2017, os proprietários da casa afirmam que no decorrer dos doze meses do ano, haverá muitas festas dos mais variados segmentos, sempre prezando a qualidade, o entretenimento, e claro, o glamour de possibilitar ao público esta verdadeira magia de ter eventos organizados em meio à natureza, na fazenda e em um ambiente sempre renovado com muitas novidades.

“Durante 2017, o público poderá desfrutar de toda a nossa grade de eventos, que vão desde as tradicionais festas, até novidades que traremos para a galera! Serão festas regadas a boa música e muita interação com quem se fizer presentes. Curta a nossa página e fique por dentro de tudo isso e mais um pouco”, finaliza o sócio proprietário do Engenho, Cauê Flores Miranda.

Para conhecer mais do engenho eventos, acesse: https://www.facebook.com/EngenhoAmparoSP.