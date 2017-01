A montanha de entulho misturada com galhos, folhas e restos de podas de árvores, localizada a apenas 30 metros das margens do Rio Camanducaia, é apenas um dos graves problemas herdados pela administração do prefeito Gustavo Reis (PMDB) no Departamento de Obras da prefeitura de Jaguariúna. O acúmulo teve início no segundo ano da gestão anterior, segundo relato de funcionários do departamento, quando o transbordo deixou de ser feito para um aterro particular em Pedreira, que recebia esse material.

A situação de abandono foi registrada no primeiro dia de trabalho da nova administração, mas os problemas são vários, garantem os servidores que ali trabalham. Na entrada do departamento, a balança – com capacidade para 40 toneladas – que é utilizada para pesagem do lixo domiciliar recolhido nas ruas, está quebrada há pelo menos um ano e meio.

