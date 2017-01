Gislaine Mathias

gislaine@gazetaregional.com

A banda Batuscada encerra o ano com um balanço bastante positivo ao manter a proposta de representar algumas derivações da música brasileira com composições de grandes artistas do passado e da atualidade. Formada em 2016, a banda apresenta um repertório que se destaca pela mistura, os contrastes e a diversidade rítmica e melódica das canções. “Vislumbramos construir um show que encante tanto o público quanto a nós mesmos. A despeito de interpretarmos artistas e compositores contemporâneos, temos um grande apreço por nosso lado ‘saudosista’ e temos uma leve intuição de que nosso repertório não satisfaça plenamente o “mainstream” da indústria fonográfica que hoje é protagonizado pelo Sertanejo”, frisou a vocalista Geísa Oliveira.

Foram várias conquistas ao longo deste ano, mas o destaque ficou por conta do lançamento no Youtube do videoclipe da canção de domínio público ‘Deixa a gira girar’, gravado ao vivo no Teatro Dona Zenaide, com a participação performática dos atores do Grupo Já de Teatro. “A repercussão foi bastante positiva, tivemos inúmeros elogios e também críticas de músicos e artistas. Os elogios elevam a estima e nossa confiança e as críticas servem para nos aperfeiçoarmos e manter o pé no chão, sabendo que sempre terá algo a melhorar e muito a aprender. No mais, fazendo uma análise tendo em vista o orçamento risório com que contávamos e somado ao restrito tempo de preparação técnica e musical, podemos afirmar que o resultado foi positivo e atingiu nossas expectativas”, analisou a cantora.

Para a banda, de acordo com Geísa, o lançamento representou um grande passo com ousadia, considerando o pouco tempo de formação da banda. “Acima de tudo, foi uma aliança em forma de mutirão realizada entre amigos artistas e parceiros de longa data. O recurso humano, o tempo despendido por alguns desses artistas e a dedicação foi a parte mais importante desse projeto, com certeza transcendendo a necessidade de grandes cifras financeiras”, enalteceu.

Segundo a vocalista 2016 foi o ano inicial da Batuscada e não poderia ter sido melhor, com dois grandes desafios: a gravação do videoclipe e a participação no espetáculo “O Amor é Filme”, promovido pelo Espaço da Dança Lis Coradi e Grupo Já de Teatro.

NOVA FASE

“Estamos em uma fase de construção e aprimoramento de nosso show para o ano que vem ‘cair na estrada’, visando inicialmente Campinas e região. Em prol da divulgação, queremos produzir materiais de áudio e vídeo como CD, videoclipes, DVDs e o que mais o futuro nos reservar”, contou Geísa.

A banda ainda está estudando o lançamento do primeiro trabalho da banda, mas ainda não tem previsão, pois vem sendo analisado se seria um álbum, EP ou mesmo um single.

NOME

“Inicialmente optamos por Patuscada, palavra que nos definiria muitíssimo bem, mas muitos grupos já fazem uso dela e por isso resolvemos manter a sonoridade e o significado dessa palavra, somando à palavra ‘batucada’, nascendo assim, Batuscada”.