A Secretaria Estadual dos Transportes Metropolitanos informa que, a partir de 8 de janeiro de 2017, passam a vigorar os novos valores das tarifas de 146 linhas de ônibus intermunicipais que circulam dentro da Região Metropolitana de Campinas.

O percentual médio do reajuste é de 7,06% e leva em consideração os custos dos insumos do transporte como mão de obra, combustível e veículos, além das cláusulas contratuais com o Consórcio Bus+.

Os valores, que variam de acordo com as extensões das linhas, poderão ser consultados a partir de 06/01/2017 no site da EMTU.