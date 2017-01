Por meio de uma lei de autoria de vereador, votada em novembro de 2015, a ponte da maria-fumaça na Avenida Marginal foi batizada nesta semana com o nome do prefeito que deve deixar o cargo no próximo sábado (31), Tarcísio Cleto Chiavegato (PTB). A medida contraria o Artigo 37 da Constituição Federal, que barra a colocação de nomes de pessoas vivas em espaços públicos, como praças, avenidas ou monumentos.

O advogado e especialista em direito público, Rodrigo Mingoci, afirma que independe de a obra ter sido realizada pelo munícipio, deveria ter sido respeitado o cumprimento da Constituição para a nomeação.

“O ato é inconstitucional, pode ser ingressada uma ação para revogar a lei”. Segundo ele, também existe a possibilidade de algum vereador propor no próximo pleito (2017-2020) a mudança do nome. “Por conta do tempo que um processo leva na Justiça, o caminho mais rápido é na Câmara Municipal, propondo um novo projeto que revogue a lei aprovada com a sugestão de algum nome”, salienta o advogado.

O projeto foi aprovado por unanimidade na Câmara: “ É estranho que a lei tenha sido aprovada tanto pela Câmara como pelos próprios procuradores do município”, afirma Mingoci.

As reações de alguns moradores da cidade foram de rejeição ao ato. “O vereador deveria se preocupar mais em trabalhar em projetos que mudam a vida do povo para melhor do que colocar nomes em pontes”, disse Ivanilda do Santos, 47 anos. “O correto seria uma homenagem a quem dedicou a vida ao trabalho da Estação”, defendeu a operadora de produção que mora há mais de 38 anos na cidade.

Para o guarda municipal Guilherme de Jesus, 33 anos, a nomeação é uma tentativa de promoção social. “É uma péssima ideia em um momento que a nossa Prefeitura está com pouquíssimos investimentos em setores sociais, como a falta de segurança no centro e os próprios salários dos funcionários públicos que atrasam, ele deveria se preocupar mais com outras coisas ao invés de inflar o ego do prefeito”, defendeu.

Além da ponte que leva o nome do prefeito Chiavegato, o Teatro Municipal foi batizado com apelido da mãe, Dona Zenaide, e o Estádio com o do pai, Alfredo Chiavegato.