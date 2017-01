Nos últimos dias de dezembro, após realizar o pagamento de sua conta dos serviços de água e esgoto, os moradores de Jaguariúna/SP tiveram uma surpresa em sua caixa de correio: mais uma conta d´água com vencimento em 29 de dezembro.

O motivo se deu, devido a nova medida tomada pela FEBRABAN (Federação Brasileira de Bancos) para emissão de quaisquer boletos de cobrança, porém, a mesma medida foi lançada no dia 01 de junho de 2015, e tinha prazo para ser adotada até dezembro de 2016. Ou seja, durante todo este período, a empresa responsável pela leitura dos hidrômetros e emissão dos boletos – os Correios, não se adequou a mesma.

Levantados os fatos, os Correios realizaram mais uma leitura no mês de dezembro, como de habitual, porém, para ainda aproveitar o antigo modo de cobrança nos boletos, o vencimento da conta que seria para janeiro, foi antecipado para o mês de dezembro.

O Mestre em Direito, Márcio de Sessa, (OAB/SP nº 248.241), explica que a justificativa para uma dupla cobrança de tarifa de água, embora com períodos de faturamentos distintos, revela uma inadequação da empresa pública (Correios) responsável pela medição do uso da água. O novo regulamento para emissão de boletos registrados, uma nova plataforma desenvolvida pela FEBRABAN e rede bancária, apresentou um cronograma com início em 01/06/2015 e término em dezembro de 2016.

“Havia tempo hábil para os Correios se adequarem e prestarem um serviço eficiente, sem a necessidade de lançar para os usuários o ônus de uma cobrança dupla de tarifa dentro do mesmo mês. Era absolutamente previsível”, ressalta o advogado.

Além disso, a ARES-PCJ é a Agência Reguladora de Saneamento responsável pelo planejamento, regulação e fiscalização dos serviços de saneamento básico, nos termos da Lei nº 11.445/2007, que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico. Por exemplo, o aumento de tarifa de água deve, sempre, ser autorizado pela ARES-PCJ depois de cumprido determinado procedimento.

“O município de Jaguariúna é associado da ARES-PCJ e, portanto, salvo melhor juízo, a antecipação da cobrança da fatura de dezembro deveria ser autorizada pela agência reguladora, nos termos dos objetivos do art. 22 (definir tarifas que assegurem tanto o equilíbrio econômico e financeiro dos contratos como a modicidade tarifária, mediante mecanismos que induzam a eficiência e eficácia dos serviços e que permitam a apropriação social dos ganhos de produtividade) e da disposição do art. 23, inciso V (A entidade reguladora editará normas relativas às dimensões técnica, econômica e social de prestação dos serviços, que abrangerão, pelo menos, os seguintes aspectos: V – medição, faturamento e cobrança de serviços). Caso o município não tenha a autorização da ARES-PCJ, entendo, em um juízo inicial, que o ato é ilegal, em desacordo com a legislação que rege a matéria”, completa.

Ainda em entrevista, Márcio de Sessa, explana que embora seja, ainda, controverso no Direito os limites de aplicação do CDC (Código de Defesa do Consumidor) aos serviços públicos, o código prevê expressamente algumas situações que pode aplicar-se ao presente caso. O art. 6º do CDC inclui como direito básico do consumidor a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral, sendo que uma dupla cobrança dentro do mesmo mês não denota uma adequada prestação de serviços ao lançar o ônus de uma mudança administrativa ao usuário-consumidor.

“Parece-me que o usuário não foi comunicado com antecedência, a fim de que pudesse se preparar para este ônus e, sobre este prazo, entendo ser aplicável o art. 39 da Lei nº 11.445/2007, que dispõe sobre a fixação das tarifas de forma clara e objetiva, devendo os reajustes e as revisões serem tornados públicos com antecedência mínima de 30 dias com relação à sua aplicação, obedecendo o modelo estabelecido pela entidade reguladora (ARES-PCJ) ”.

Para não ficar sem receita durante os meses de fevereiro, março, abril e maio, a Prefeitura Municipal de Jaguariúna, por meio de seu departamento de tecnologia e informática, desenvolveu sistema onde os boletos são emitidos dentro das novas normas da FEBRABAN. Porém, o sistema temporário acarreta a mudança de que ao invés do carteiro ler o hidrômetro e entregar a conta ao morador, o mesmo fará a leitura, enviará ao departamento de água do município, que passar os dados ao setor de tecnologia e informática da prefeitura, este irá emitir o boleto, repassar novamente ao carteiro que fará a entrega para o munícipe.

“O método adotado deverá cumprir as exigências da FEBRABAN, com o registro dos boletos na plataforma criada. Talvez a forma adotada traga alguns atrasos na entrega da fatura mensal. De todo modo, o usuário-consumidor não poderá ser prejudicado nesta transição”, comenta sobre tal medida.

Para a nova gestão, que assumirá a prefeitura no próximo dia 01 de janeiro, fica a tarefa de verificar se a tarefa de leitura e emissão de boletos ainda ficará com os Correios, ou se irão abrir licitação para escolha de nova empresa. Além desta tarefa, segundo o Mestre em Direito, também deverá ser apurada a responsabilidade pela antecipação das contas aos munícipes.

“Deve-se apurar de quem é a responsabilidade. Caso o Correio seja responsável pela medição e pela emissão do boleto, parece-me que seja sua responsabilidade. Caso seja somente a medição, pode ser responsabilidade do município. Isso exigiria uma análise mais aprofundada, mas, de toda forma, o responsável poderá ter ocasionado a prática de uma ilegalidade, com a antecipação da cobrança da tarifa sem fundamento legal e em desacordo com a legislação que rege a matéria, além do desrespeito ao cidadão que foi surpreendido com uma cobrança fora do momento oportuno”, finaliza.