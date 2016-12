A quarta edição da Gincana do Bem, promovida pelos alunos da Faculdade de Jaguariúna – FAJ com o intuito de auxiliar entidades assistenciais com projetos e doações, se encerra neste sábado, dia 10, no Campo do Padre, em Jaguariúna. A expectativa é grande com relação à arrecadação, uma vez que em 2015 a ação conseguiu arrecadar 5,1 toneladas de donativos o que representou cerca de R$ 50 mil. O evento tem o apoio dos coordenadores e professores dos cursos de Gestão Comercial (Marketing), Ciências Contábeis, Logística e Administração.

Para cumprir o proposto, os alunos foram divididos em cursos por cores azul, vermelha, amarela e verde. Depois subdivididos em grupos de até 10 pessoas que escolheram uma instituição para conhecer e ajudar. A atuação teve duas frentes: Projeto Social e Ação Social.

“Os principais objetivos são: conhecer o terceiro setor, sua importância para a sociedade e seus desafios; visitar e entender o trabalho das instituições parceiras no projeto; transformar a sociedade pelo conhecimento e troca de experiências entre instituições do terceiro setor e instituição de ensino superior”, explica o professor Rogério Narciso Gomes, que leciona a disciplina de Estratégia de Compra e Venda no curso de Gestão Comercial. “O principal foco é o desenvolvimento do discente nos aspectos de cidadania e entendimento social”, acrescenta o docente.

PROJETO SOCIAL

Como atividade complementar desenvolvida no curso de Gestão Comercial (Marketing), na noite da quarta-feira, 7, ocorreu o encerramento do projeto social, que diferente de uma ação social, pretende ser perene. Os alunos dentro da disciplina de Estratégia de Compra e Venda, escolhem uma instituição, pesquisam áreas de oportunidade no aspecto comercial e desenvolvem um relatório com sugestões de melhorias. Os relatórios, que têm validade como avaliação na disciplina, foram apresentados e entregues às instituições.

“O Projeto Social contribui significativamente para que os alunos conheçam as atividades e desafios enfrentados nas empresas do terceiro setor, motivando-os a transformar o meio social através de projetos inovadores, auxiliando-os na melhoria da prestação de serviços e envolvendo-os nos projetos sociais prestados pelas instituições parceiras da Faculdade de Jaguariúna”, pontua a coordenadora dos cursos de Gestão Comercial e de Logística, professora Ana Claudia de Almeida.

As entidades escolhidas pelos alunos para serem contempladas com projetos foram Xodó de Bicho e Lar Feliz, ambos de Jaguariúna, e Lar dos Velhos Flamínio Maurício, de Pedreira.

AÇÃO SOCIAL

Todas as equipes trabalharam de agosto a dezembro no entendimento do terceiro setor através da instituição escolhida pelos grupos. Visitas e eventos nas instituições foram promovidos, assim como, passeios, cafés, brincadeiras e outras atividades durante este período. Entendendo as necessidades das instituições visitadas, as equipes promoveram ações nas redes sociais e também de forma presencial para recolher donativos.

Para recolher e posteriormente distribuir os donativos, os alunos promovem neste sábado, dia 10 de dezembro, às 9h, uma grande festa de encerramento. “Os donativos serão recolhidos até as 13h30. Músicos, bandas, brinquedos como cama elástica e pula- pula para crianças, assim como comidas e bebidas são vendidas para ajudar na arrecadação”, informa o professor Rogério Narciso Gomes.

“A população está toda convidada para ingressar no Campo do Padre, até as 13h30, ajudar as instituições com 1 quilo de alimento, ração animal ou pacote de fralda adulto ou infantil”, avisa o docente. A festa tem encerramento marcado para as 18h após apresentação das bandas e Djs.

ARTISTAS CONFIRMADOS

Banda Lar Feliz – 9h

Banda #aqueleson – 11h

Hamed Debbani – 12h

Raoni – 13h

Banda Rock Mechanics – 14h

Dj Léo Seriani – 15h

Dj Kadoshi – 16h