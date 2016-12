Dificuldades econômicas enfrentadas pela Prefeitura de Jaguariúna ameaçam investimentos da nova gestão

Fim do atendimento das creches em período integral, aumento da passagem de ônibus, fechamento da UPA, atraso no pagamento das férias do funcionalismo público, falta de pagamento do fundo de previdência dos servidores, escassez de medicamentos na farmácia municipal. Esses são alguns dos atos da atual gestão municipal que revelam as muitas dificuldades financeiras enfrentadas por Jaguariúna nos últimos anos.

Com uma dívida pública estimada em aproximadamente R$ 70 milhões, muitas são as dúvidas da população sobre o que pode e deve ser feito para que a cidade inicie a partir de 2017 um novo ciclo de desenvolvimento.

Para avaliar a atual gravidade do cenário administrativo que o próximo prefeito irá encontrar no próximo dia 01 de janeiro, a Gazeta Regional entrevistou o advogado campineiro Rafael Cajueiro, especializado em negociações com a administração pública, formado pela PUC- Campinas e pós-graduado em Direito Constitucional pela UNIPLAC (Brasília).

Para ele, diante do montante devido e em face à arrecadação municipal, os dois primeiros anos do novo governo já estão comprometidos, pois a legislação é rígida em exigir o adimplemento das obrigações não cumpridas, assim como no primeiro ano os gastos já foram provisionados pelo executivo e referendado pelo legislativo.

“Considerando esse cenário, é importante que se realize uma auditoria simplificada, para ter a real dimensão da dívida. Nesse trabalho, chamo atenção aos contratos em execução, inclusive as Atas de Registro de Preços, pois deverá haver uma comparação entre os valores contratados com os praticados no mercado. O atual momento político e financeiro permitirá a projeção de parcerias com o setor privado, mesmo com as instituições sem fins lucrativos, o que reduzirão os gastos públicos e, em tese, ensejarão o ganho de eficiência. Isto já pode ser realizado de imediato, pois não envolve o dispêndio de recursos públicos”, destacou o advogado, especialista em negociações com a administração pública.

Diante do questionamento das consequências de corte e suspensão de serviços aos setores da população que mais precisam do apoio e auxílio do poder público municipal, o advogado Rafael Cajueiro afirma que esse tipo de ação realmente prejudica as classes sociais mais vulneráveis e que a primeira tarefa será entender as razões das interrupções desses serviços, iniciando-se pelos essenciais.

“É uma realidade que os custos aumentaram no país, e esse retrato espelha a situação de outros Entes e entidades públicas. Porém, deve-se ter a certeza da origem de eventuais falhas e valorar e quantificar as reduções e seus reflexos negativos à sociedade. Essa ponderação deve existir, pois a população necessita entender que alguns cortes efetivamente foram necessários ou mesmo que a retomada depende da existência de recursos financeiros. A equipe de transição deve tratar desses temas com muito afinco. Entretanto, a assunção de bens e serviços por particulares, o compartilhamento da gestão ou mesmo a privatização poderão ser inevitáveis, exatamente para a retomada, melhoria e ampliação desses serviços públicos essenciais.

Para ele, para amenizar os impactos negativos desta inédita desaceleração econômica que atinge fortemente o país atualmente, o novo prefeito precisará ser muito criativo e manter o diálogo constante com o legislativo, a população e os empresários.

“Com o comprometimento das contas e as reiteradas reduções na arrecadação, o diálogo assume um papel muito importante, tanto para a ciência como para mudança na postura. Concluir os projetos em execução que estão gerando resultados, rever as contratações sob o cunho da necessidade, escopo e os preços praticados será vital. O relacionamento mais próximo com o governo estadual e federal passou a ter maior relevância, na medida em que o país passa por mudança de postura política, focada na redução dos serviços e uso de bens pela Administração Pública, que deverá se focar naquilo que realmente importa ao cidadão. Em que pese ser pequeno, o Município de Jaguariúna está localizado em importante polo industrial, gastronômico e cultural, possuindo área, pessoal e infraestrutura capaz de atrair bons investimentos, inclusive públicos. A função de chefe de governo passa a ter maior destaque”, destacou Rafael Cajueiro, advogado especialista em negociações com a administração pública.